«Эспаньол» — «Леванте»: ставка Игоря Семшова на матч Ла Лиги

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Эспаньол» — «Леванте».

Ставка: победа «Эспаньола» с форой (0) за 1.54.

«С одной стороны, кажется, что ничего сложного в этом матче нет — «Эспаньол» играет дома, ещё не обезопасил себя от вылета в низший дивизион, а вот «Леванте» идёт на предпоследнем месте в таблице и в настоящий момент находится в опасной зоне.

А вот, с другой стороны, если посмотреть на результаты команд в последних пяти турах, то «Эспаньол» взял лишь 1 очко из 15 возможных, а «Леванте» — 10. В трёх последних играх «Эспаньол» забил всего один мяч, а «Леванте» не пропускает в двух турах подряд, одержав сухие победы над «Хетафе» (1:0) и «Севильей» (2:0). В общем, матч весьма тяжёлый для прогнозирования.

Да, говорят, что когда-то любая серия имеет свойство заканчиваться, и кто знает, может, как раз в предстоящей игре хозяева наконец-то победят и оторвутся от опасной зоны. В ноябре-декабре «Эспаньол» одержал пять побед подряд, а последний успех датирован 22 декабря. Так что в этом, 2026 году «Эспаньол» в Ла Лиге пока ещё не выигрывал.

Матч первого круга завершился вничью — 1:1. Последняя победа «Леванте» над «Эспаньолом» была в 2020 году. В предстоящей игре поставил бы на победу «Эспаньола» с форой (0)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».