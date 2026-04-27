Матч-центр:
«Лацио» — «Удинезе»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Удинезе».

Ставка: обе забьют за 1.95.

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Учитывая турнирное положение команд, предстоящий матч не имеет никакой мотивации. «Лацио» с 47 очками идёт на девятом месте, а «Удинезе» имеет на четыре очка меньше и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. Обе команды потеряли шансы на попадание в еврокубковую зону, и в то же время им не грозит борьба за выживание.

Но, несмотря на отсутствие мотивации, в последнем туре футболисты «Лацио» сотворили сенсацию, обыграв «Наполи» на его поле, практически лишив команду надежд на чемпионство. Теперь уже отставание «Наполи» от «Интера» составляет 10 очков, и уже в ближайшем туре «Интер» может оформить чемпионство, а «Наполи», между прочим, теперь осложнили сами себе задачу взять серебро — «Милан» наступает на пятки. А вот «Удинезе» в предпоследнем туре тоже сотворил сенсацию, переиграв… «Милан» на его поле, причём довольно-таки крупно — 3:0.

В пяти последних очных матчах между «Лацио» и «Удинезе» играла ставка «обе забьют». Думаю, что и на этот раз будет то же самое», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

