«Торпедо» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Торпедо» — «Факел».

«Московское «Торпедо» здорово проводит весну, особенно на фоне первой части сезона. Перед прошлым туром у команды Олега Кононова было пять побед, две ничьих и лишь одно поражение в восьми играх. Да и неудача была против «Родины», которая и сама по весне хороша. На этой неделе «Торпедо» отправилось в Екатеринбург на матч с местным «Уралом». Хозяева ведут отчаянную борьбу за прямую путёвку в элиту нашего футбола. Уже к середине первого тайма екатеринбуржцы забили дважды, а больше голов в тот вечер и не было, москвичи потерпели всего второе поражение в 2026 году.

«Факел» единолично возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, но при этом в последнее время выглядит плохо. Сначала воронежцы проиграли своему главному конкуренту «Родине», да ещё и на своём поле, а туром позже умудрились оступиться в матче с одним из аутсайдеров — «Чайкой» 0:2. На этой неделе в Воронеж приезжал «Шинник», и первый тайм остался за гостями, но после перерыва «Факел» сравнивает счёт. И спустя несколько минут ярославцы вновь выходят вперёд, но воронежцы снова сравнивают и сводят матч к ничьей.

«Факел» нестабилен, а конкуренты всё ближе. Если после первого весеннего тура казалось, что первое место от воронежцев уже никуда не денется, то сейчас складывается ощущение, что команда Василенко может остаться и без прямой путёвки в РПЛ. «Торпедо» от вылета себя уже обезопасило, при этом после неудачи в Екатеринбурге уже и стыки недосягаемы. Так что обе команды хотят победить, поэтому побегут вперёд, пытаясь забить как можно больше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».