Матч-центр:
«Балтика» — «Акрон»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ 27 апреля

27 апреля состоится матч 27-го тура РПЛ «Балтика» — «Акрон». Игра пройдёт в Калининграде на «Ростех Арене», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

Букмекеры считают фаворитом «Балтику». Сделать ставку на победу калининградцев предлагается с коэффициентом 1.68. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 5.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно с коэффициентом 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — в районе 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.92.

Для «Балтики» в этом матче нужно подтверждать статус команды из верхней части таблицы. После 26 туров калининградцы были четвёртыми с 46 очками и всё ещё держались очень высоко для клуба, который многие перед сезоном рассматривали как крепкого середняка. При этом команда Андрея Талалаева сейчас не в блестящем, но в очень рабочем состоянии. Недавно случилась ничья с «Ахматом» — 1:1, а до того — ещё ничья с «Краснодаром» (2:2).

У «Акрона» турнирное положение куда тревожнее. После 26 туров команда Заура Тедеева занимала 11-е место с 24 очками, но группа преследователей там серьёзная. В прошлом туре тольяттинцы сыграли 1:1 с махачкалинским «Динамо», а чуть раньше разошлись миром с «Рубином» — 1:1.

