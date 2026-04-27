«Балтика» — «Акрон»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ 27 апреля

27 апреля состоится матч 27-го тура РПЛ «Балтика» — «Акрон». Игра пройдёт в Калининграде на «Ростех Арене», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Балтику». Сделать ставку на победу калининградцев предлагается с коэффициентом 1.68. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 5.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно с коэффициентом 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — в районе 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.92.

Для «Балтики» в этом матче нужно подтверждать статус команды из верхней части таблицы. После 26 туров калининградцы были четвёртыми с 46 очками и всё ещё держались очень высоко для клуба, который многие перед сезоном рассматривали как крепкого середняка. При этом команда Андрея Талалаева сейчас не в блестящем, но в очень рабочем состоянии. Недавно случилась ничья с «Ахматом» — 1:1, а до того — ещё ничья с «Краснодаром» (2:2).

У «Акрона» турнирное положение куда тревожнее. После 26 туров команда Заура Тедеева занимала 11-е место с 24 очками, но группа преследователей там серьёзная. В прошлом туре тольяттинцы сыграли 1:1 с махачкалинским «Динамо», а чуть раньше разошлись миром с «Рубином» — 1:1.