Назван фаворит матча «ПСЖ» — «Бавария»

28 апреля состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.30, а победа «Баварии» оценивается коэффициентом 2.88. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.34.