Стали известны шансы «Локомотива» сократить отставание в серии с «Авангардом»

28 апреля в Омске состоится третий матч полуфинала Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив». Начало игры запланировано на 16:30 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу омичей.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, в то время как победа «Локомотива» оценивается в 3.00. Ничья и овертайм идут за 3.95.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.35, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 3.10. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.70, успех «Локомотива» с учётом овертайма доступен за 2.20.