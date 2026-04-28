«Саутгемптон» — «Ипсвич»: прогноз на матч

Прогноз на матч Чемпионшипа «Саутгемптон» — «Ипсвич» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Саутгемптон» победит за 2.33.

За вторую строчку происходит натуральная бойня: есть как минимум четыре претендента. «Ипсвич» ещё совсем недавно чувствовал себя крайне комфортно, а потом скатал пару ничеек (это ладно, бывает) и умудрился проиграть бьющемуся за выживание «Портсмуту» (а вот это уже печально). После чего интрига и закрутилась.

Положение «Ипсвича» в таблице немногим лучше. Однако на стороне «Саутгемптона» два козыря. Первый — своё поле, в Чемпионшипе это особенно важно. Второй — сумасшедший набранный ход. Второй дивизион английского футбола отличается высочайшей плотностью, серии без поражений на три месяца встречаются тут редко. А побеждать на протяжении пяти недель удаётся ещё реже.

«Святые» смогли, переместившись из второго десятка в группу лидеров. Попутно ещё и «Арсенал» из Кубка Англии выбили. Как ни крути, сейчас им сам чёрт не брат. Игра даётся, настроение шикарное, а трибуны поддержат в сложный момент. Предпочтём заиграть классическую П1 за 2.33.