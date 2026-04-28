Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: тотал «ПСЖ» больше 1.5 за 1.75.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тут расклад сил абсолютно равный. Конечно, фактор своего поля, фактор каких-то нюансов может сыграть в этой паре, но несомненные, безусловные плюсы есть у «ПСЖ». Потрясающие фланги, потрясающе выстроенная игра у Луиса Энрике, очень сбалансированная игра в середине поля.

«ПСЖ» дома играет против «Баварии», наверное, чуть-чуть в ранге фаворита. Чуть-чуть. «Бавария» по матчам с «Реалом» показала, что у нее мощнейшая, просто гиперактивная атака, которая может в любой момент включиться, взорваться. Парижу надо быть максимально внимательным в обороне, не заигрываться впереди и стараться максимально быстро переключаться на отбор, на прессинг.

Напрашивается «верх», напрашивается результативный матч, напрашиваются голы. Можно взять просто «верховой» матч, что забьют и те и другие. Это оценивается всего в 1.37. Учитывая, как играет «Пари Сен-Жермен» дома, учитывая, как индивидуально сильны игроки «ПСЖ» в атаке, думаю, было бы неплохо сыграть на индивидуальный тотал Парижа в этом матче.

«Бавария» в обороне, особенно в ответном матче, и Нойер совсем не впечатлили. Поэтому я бы рассмотрел вариант «ПСЖ» больше 1.5 за 1.75 Ещё рассмотрел бы вариант с возвратом — «ПСЖ» больше 2 за коэффициент выше двойки. В этой паре я всё-таки больше за «Пари Сен-Жермен», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android