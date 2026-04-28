«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Сергея Игнашевича на полуфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Сергея Игнашевича на полуфинал Лиги чемпионов
Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.94.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«За последний год соперники провели несколько драматичных матчей в ЛЧ и на КЧМ.

Не только тренеры, но и игроки хорошо изучили сильные стороны друг друга. Ближайший матч может быть похож на попытку исправить ошибки прошлых матчей и надавить на слабые места соперника.

У обеих команд есть высококлассные атакующие игроки, которые способны в одиночку решить эпизод.

«Бавария» предпочитает накрывать соперника на чужой половине поля, выдвигая линию защиты очень высоко. С учётом того, что «ПСЖ» обладает внушительной группой скоростных игроков, мы можем увидеть разрывы в линиях и большое количество голевых моментов у обоих ворот», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

Почему это не финал?! Матчище «ПСЖ» — «Бавария» в Лиге чемпионов
Почему это не финал?! Матчище «ПСЖ» — «Бавария» в Лиге чемпионов
