«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Павла Яковлева на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Павла Яковлева на игру 1/2 финала Лиги чемпионов
Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.88.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» сейчас в полном кураже. Последний матч в чемпионате: после первого тайма проигрывали «Майнцу» 0:3, но во втором всё исправили и одолели 4:3. Как будто бы «Бавария» сейчас должна пройтись катком по всем своим соперникам, однако едет в гости к очень грозному Парижу.

Возможно, Витинья будет отсутствовать в этой игре. Это системообразующий игрок, но тем не менее в Париже есть практически два состава, которые могут успешно показывать то, что хочет от них увидеть Луис Энрике на поле.

Что касается статистики, думаю, самый оптимальный прогноз на это событие — угловые. Все ждут огромное количество голов, огромное количество моментов: две очень атакующие команды. Но я жду угловые. ТБ (9.5) углового в матче за хороший коэффициент 1.88 — ожидаю максимально уверенно.

Все-таки сумасшедшая форма «Баварии», отсутствие Гнабри, возможно, как-то ослабит команду, но тем не менее Мусиала покажет отличный футбол после такой тяжёлой травмы. И «Бавария» будет атаковать, и «ПСЖ» будет атаковать, поэтому жду великолепный футбол. Мне кажется, в этой паре скрытый фаворит именно в борьбе за победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

Почему это не финал?! Матчище «ПСЖ» — «Бавария» в Лиге чемпионов
