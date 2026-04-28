«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.63.

«Для победы в чемпионате Франции футболистам «ПСЖ» осталось выиграть два матча, хотя, может быть, будет достаточно и одного. За четыре тура до финиша отрыв от идущего вторым «Ланса» составляет уже шесть очков. В двух последних турах лидер чемпионата не пропустил ни одного мяча.

«Бавария», в свою очередь, уже давно оформила чемпионство в своём первенстве, тем не менее команда продолжает громить всех подряд. В пяти последних турах меньше четырёх мячей «Бавария» забила лишь однажды. Всего же в 31 матче на счету чемпиона 113 мячей, в среднем больше чем по 3,5 мяча за игру.

В четвертьфинале Лиги чемпионов в двух играх с участием «Реала» и «Баварии» было забито 10 мячей. А вот «ПСЖ» сыграл два «низовых» матча с «Ливерпулем», выиграв оба раза по 2:0.

В личных встречах преимущество «Баварии» — из десяти последних очных матчей немцы выиграли восемь. И стоит отметить ещё один интересный факт — ни разу не был зафиксирован ничейный счёт. Несмотря на то что в пяти последних матчах «верх» был лишь однажды, сейчас думаю, команды нас порадуют результативностью. По крайней мере, каждая по голу оформит. У меня «двойная» ставка — обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».