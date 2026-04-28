Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Мостового на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Мостового на игру 1/2 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: ничья за 3.96.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ой, даже немного боязно давать прогноз на этот матч, потому что все понимают, насколько это сложная пара. Здесь любой исход можно ожидать, и ошибиться очень легко. Но за это мы футбол и любим — за возможность прогнозировать, обсуждать, спорить и потом удивляться тому, как всё складывается на поле. В таких встречах заранее сложно что-то утверждать, потому что уровень соперников максимально близкий.

По сути, в этом розыгрыше это одна из самых сильных пар. Даже жалко, что они встречаются не в финале, потому что по уровню это действительно финал. Но сетка есть сетка, многие сильные команды уже вылетели, и сейчас остаются те, кто показывает самый стабильный и мощный футбол на данном этапе. Поэтому ожидания от этой игры максимально высокие, и вряд ли кто-то станет играть осторожно. Думаю, что закрытой игры здесь точно не будет.

Обе команды любят атаковать, у обеих есть исполнители, которые могут решить эпизод. Никто не будет просто держать мяч и играть от обороны, потому что это не их стиль. Будут моменты, давление, скорость и переходы из обороны в атаку. Поэтому рискну поставить на ничью, где-то со счётом 2:2. Такой результат выглядит логичным, если учитывать уровень команд и их атакующий потенциал», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Почему это не финал?! Матчище «ПСЖ» — «Бавария» в Лиге чемпионов
Почему это не финал?! Матчище «ПСЖ» — «Бавария» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android