«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу Лиги чемпионов в Париже

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: гол Кейна за 2.07.

«Дождались полуфинала Лиги чемпионов: «ПСЖ» сыграет против «Баварии». Для меня это скрытый финал турнира — хотя бы с точки зрения качества футбола. Здесь должно быть по-настоящему ярко, вкусно и зрелищно. Думаю, в финале такого шоу уже может и не быть. При этом фаворитом пары я считаю «Баварию». Конечно, хочется притопить за «ПСЖ» и Матвея Сафонова, но, если говорить объективно, шансов пройти дальше у мюнхенцев, на мой взгляд, больше. Хотя предсказать, как сложится каждый отдельный матч, крайне сложно.

Что можно искать в линии? Когда она будет заполнена целиком, обратите внимание на замены: мне кажется, это как раз те встречи, где тренеры не будут использовать весь лимит, поэтому тотал меньше по заменам может смотреться интересно. Такой вариант проходил у «Баварии» в обеих играх с «Реалом» и у «ПСЖ» в обеих встречах с «Ливерпулем». Но сыграть так же строго, как против «Ливерпуля», Парижу теперь будет намного сложнее. Соперник в потрясающей форме: у «Баварии» девять побед подряд, а в шести из этих девяти матчей команда забивала четыре и больше.

Отдельно — Гарри Кейн. У него серия из семи встреч с голами, за этот отрезок он забил восемь мячей. До этого была игра с «Байером», где он не отличился, но провёл меньше тайма, а перед этим оформил три дубля подряд. Форма у Кейна фантастическая, плюс он исполняет пенальти. Поэтому гол Кейна здесь выглядит очень вероятным. В целом пара просится на «верх», но классические тоталы и «обе забьют» оценены слишком низко. А вот гол Гарри Кейна в его нынешней форме, мне кажется, стоит того», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».