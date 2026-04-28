Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка Гагарина

«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка Гагарина
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: тотал «Локомотива» меньше 2 за 1.71.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Второй матч серии между «Локомотивом» и «Авангардом» запомнился не столько камбэком и второй победой на выезде омичей, сколько массовыми драками. В первом периоде судьи вообще удалили все 10 полевых игроков, находившихся на льду. «Скажу только, что у нас на льду было семь игроков, у «Авангарда» — 11, и первые четыре игрока, покинувшие чью-либо лавку, были игроками соперника», — негодовал на пресс-конференции главный тренер ярославцев Боб Хартли. Его понять можно — отыграться с 0-2 будет крайне сложно, тем более впереди два матча на выезде.

«Мы были немного ржавыми после длительной паузы между сериями, и вот в этом плане нам нужно скорректировать свои действия», — заявил после второй победы главный тренер омичей Ги Буше. При этом пока он явно переигрывает своего более опытного соотечественника. Слышал, что Хартли уже начал нервничать и переходить на крик в раздевалке — вряд ли это поможет «Локомотиву» как-то переломить ход серии.

Пока явно сильнее Даниила Исаева выглядит вратарь «Авангарда» Никита Серебряков, и это одна из главных проблем для ярославцев. Прогнозирую, что и в третьем матче полуфинальной серии больше двух шайб команда Боба Хартли не забросит», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

