«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 3.02.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Авангард» — «Локомотив» 28 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Пока что серия складывается однозначно в пользу коллектива Ги Буше. Мы думали, что уже в четвертьфинале «Авангард» включил максимальную мощность, однако в полуфинале Омск демонстрирует ещё большее рвение и желание достичь успеха. «Локомотив» пока просто-напросто не успевает за теми скоростями, которые предлагает омский коллектив. Потому и преимущество в счёте серии у «ястребов», которые смогли переломить неудачно складывавшийся поединок в Ярославле.

«Локомотиву» нужно срочно возвращаться. Спасений с 0-3 в КХЛ наберётся откровенно немного за всю историю лиги. «Локомотив» выглядит будто неуверенно, хотя некоторые действия показывают, что ярославцы готовы к самой настоящей битве. Взять хотя бы эпизод с выкриком Радулова в сторону Серебрякова и последующую потасовку целых пятёрок двух команд. «Локомотив» будет биться.

А нам, нейтральным зрителям, конечно, хочется, чтоб это противостояние продлилось как можно дольше. Даст ли «Авангард» случиться этому? Вопрос открытый, но «Локомотив» приедет в Омск ложиться костьми ради успешного исхода в третьей встрече. И кажется, что как раз в третьем матче «Локомотив» способен переломить ход противостояния. Что будет после этого — посмотрим», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
После массовой драки: сегодня третий матч «Авангард» — «Локомотив»
После массовой драки: сегодня третий матч «Авангард» — «Локомотив»
