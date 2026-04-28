«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на третий матч серии Кубка Гагарина

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 1.5 в первом периоде за 1.55.

«Открытие серии в Ярославле войдёт в историю КХЛ, а о втором матче долго будут ходить легенды. Очевидно одно — «Локомотив» не справился с гостями ни физически, ни морально. Все провокации и манипуляции против вратаря омичей Никиты Серебрякова сыграли против них. Ги Буше совсем недавно (в отличие от Боба Хартли) работал в НХЛ и в тонкостях современного хоккея разбирается лучше. Также его любимые задачи — жёсткий оборонительный хоккей, постоянная расчистка пятака и выталкивание соперников подальше. Так он руководил «Тампой» с 2010 по 2013 год, этого же он требует от игроков «Авангарда». Любому вратарю понравится такой стиль.

Несмотря на чрезмерную эмоциональность и грязноватую игру со стороны ярославцев, есть большие вопросы к судьям, которые упустили всё из-под контроля. Защитник Береглазов, сорвавшийся со скамейки на лёд на защиту партнёров, в итоге схлопотал удаление и получил от гостей. Зато эта встреча не оставила никого равнодушным. Очевидно, что выговор от лиги получат все, а значит, что матчи в Омске должны пройти более уравновешенно. Статистика по удалениям 78:66 говорит и об ошибках судей, вовремя не распознавших раскалённую обстановку. Так что в третьей встрече всё будет более-менее культурно и сфокусировано на хоккее.

Кого бы Хартли ни отправил на старте в ворота на выезде, очевидно, что вся команда должна играть в хоккей, а не охотиться на «ястребов». У обоих коллективов есть запас энергии и составов. «Локомотив» не обыгрывал «Авангард» с 23 апреля 2025 года. Это было с Игорем Никитиным у руля. Это тревожный звоночек для бронепоезда: голы не идут в чужие ворота, а в свои — просто залетают. Но сложно представить, что ярославцы сдадутся. Жду от этой встречи осторожного начала с обеих сторон», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».