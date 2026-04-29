«Атлетико» — «Арсенал»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов

29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.53. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 2.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.