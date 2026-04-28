БК «Леон» запустила конкурс на создание формы к ЧМ-2026

Фото: Пресс-служба БК «Леон»

В преддверии чемпионата мира по футболу букмекерская компания «Леон» запустила открытый конкурс для дизайнеров и не только. Участникам предстоит разработать уникальный комплект формы для одной из сборных-участниц турнира либо для вымышленной (абстрактной) сборной, визуально отражающий путь игроков к титулу.

Проект нацелен на поддержку креативного сообщества и поиск свежих визуальных решений, способных объединить спорт, культуру и личные истории спортсменов. Участникам предлагается интерпретировать тему пути к победе через дизайн комплекта. В работе необходимо передать эмоции, преодоление и характер, стоящие за достижением высшей футбольной цели.

Сбор заявок проходит на специальной странице: там участники могут заполнить информационную форму и загрузить свои работы. По итогам открытого конкурса БК «Леон» выберет лучшие проекты. Пять авторов получат умные колонки Яндекс Станция с Алисой, победителя ожидает контроллер TourBox Elite, а также по его дизайну будут произведены 11 комплектов формы и проведена съёмка со спортивным фотографом.

Лицом инициативы стала амбассадор БК «Леон» Дарья Исаева. Телеведущая примет участие в ключевых этапах: поддержит конкурсантов и выступит героиней финальной фотосессии с победившим дизайном.

Проект БК «Леон» – возможность для креативных авторов заявить о себе перед широкой аудиторией. Кроме того, это шанс внести вклад в визуальную культуру одного из главных спортивных событий мира.

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей – сайт Leon.ru.