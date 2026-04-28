Гендиректора букмекера «Мелбет» приговорили к восьми годам колонии

Тушинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии генерального директора букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина, признав его виновным в хищении путём мошенничества 90 млн рублей, сообщает ТАСС.

Гособвинение просило девять лет колонии для Ляпустина, а защита — оправдать. Подсудимый свою вину не признал. Адвокат обжалует приговор в апелляции.

Причиной возбуждения уголовного дела в отношении Ляпустина стало заявление в полицию от экс-главы «Мелбет» Александра Градуленко, который пожаловался следователям на мошеннические действия директора букмекерской компании. Ущерб оценили в 90 млн рублей невыплаченных дивидендов.