Назван фаворит третьего матча серии «Ак Барс» — «Металлург»

29 апреля в Казани состоится третий матч полуфинала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Металлург». Начало игры запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 1-1.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Металлурга» оценивается в 2.82. Ничья и овертайм идут за 3.95.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.55, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.42. Гол на первой минуте идёт за 11.50.

Итоговая победа «Ак Барса» оценена в 1.82, успех «Металлурга» доступен за 2.03.