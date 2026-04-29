«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: прогноз на пятый матч серии НХЛ

Прогноз на пятый матч серии «Тампа-Бэй» — «Монреаль» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Тампа» победит за 1.90.

У «Монреаля» в этом противостоянии хватает жизни, и это уже никто не сможет назвать случайностью. Команда украла старт серии в Тампе, взяла третий матч дома, а в четвёртом снова вела 2:0. Но есть и нюанс: до четвёртой игры у первой тройки Сузуки — Кофилд — Слафковски вообще не было очков при игре «пять на пять». Для молодой команды это тревожный сигнал, потому что в подобных сериях на одном кураже и большинстве долго не проживёшь.

Особенно с такими «дедушками» плей-офф, как Кучеров и Василевский. Нападающему только 32, а вратарю вовсе 31 год, но у обоих куча непростых и ярких матчей в плей-офф. Андрей вообще вышел на чистое 11-е место по числу побед среди вратарей в истории Кубка Стэнли.

Пятый матч здесь очень похож на историю, в которой опыт может перевесить молодость и задор. «Монреаль» уже доказал, что умеет кусаться, но дома «Тампе» теперь будет чуть проще: она только что вытащила серию из плохого положения, у неё снова последнее слово по сменам, и по такой игре фактор Василевского весит очень много.