Суд конфисковал имущество главы «Мелбета» на 4,5 млрд рублей

Тушинский суд Москвы конфисковал имущество главы букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина на 4,5 мирд рублей и взыскал 6 млрд рублей по иску потерпевшего, сообщает «РИА Новости».

Ляпустина приговорили к восьми годам колонии, признав его виновным в хищении путём мошенничества у бывшего владельца «Мелбета» Александра Градуленко.

Гособвинение просило девять лет колонии для Ляпустина, а защита — оправдать. Подсудимый свою вину не признал. Адвокат обжалует приговор в апелляции.

Градуленко имел судимость за незаконную организацию азартных игр, а потому не мог продолжать заниматься данной деятельностью и продал в 2016 году букмекерскую контору ирландской компании, у которой Ляпустин выкупил «Мелбет» за 90 млн рублей, говорится в материалах дела.