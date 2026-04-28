Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Суд конфисковал имущество главы «Мелбета» на 4,5 млрд рублей

Суд конфисковал имущество главы «Мелбета» на 4,5 млрд рублей
Комментарии

Тушинский суд Москвы конфисковал имущество главы букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина на 4,5 мирд рублей и взыскал 6 млрд рублей по иску потерпевшего, сообщает «РИА Новости».

Ляпустина приговорили к восьми годам колонии, признав его виновным в хищении путём мошенничества у бывшего владельца «Мелбета» Александра Градуленко.

Гособвинение просило девять лет колонии для Ляпустина, а защита — оправдать. Подсудимый свою вину не признал. Адвокат обжалует приговор в апелляции.

Градуленко имел судимость за незаконную организацию азартных игр, а потому не мог продолжать заниматься данной деятельностью и продал в 2016 году букмекерскую контору ирландской компании, у которой Ляпустин выкупил «Мелбет» за 90 млн рублей, говорится в материалах дела.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android