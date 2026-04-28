Экс-главу «Фонбета» приговорили к восьми годам колонии

Суд приговорил экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина к восьми годам и двум месяцам колонии по делу о взяточничестве и мошенничестве. Ему также назначили штраф в 12 млн рублей, сообщает Следственный комитет.

В ходе следствия установили, что Анохин, стремясь не допустить направления в следственные органы материалов оперативно-розыскной деятельности ФСБ, касающихся хищения бюджетных средств на его прежнем месте работы, через посредников передал взятку в 60 млн рублей. При этом один из посредников, а также сам оперативный сотрудник, которому предназначалась взятка, участвовали в оперативном эксперименте. После передачи денег вся цепочка посредников и директор букмекерской компании были задержаны, это случилось в январе 2025 года.

Адвокат Валерий Юркин и бывший полицейский Артём Подопросветов получили по семь лет и два месяца и три года и шесть месяцев соответственно. Их признали виновными в ряде уголовных дел, включая взятку, посредничество во взятке и мошенничество.

Сегодня же суд приговорил генерального директора букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в хищении путём мошенничества.