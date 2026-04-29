«ПСЖ» победил «Баварию» со счётом 5:4. Сыграл коэффициент 60.0

«ПСЖ» выиграл у «Баварии» первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со счётом 5:4. Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

На 17-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд. В середине первого тайма Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан. На 41-й минуте Майкл Олисе сделал счёт 2:2. В компенсированное время Усман Дембеле забил за парижан с «точки».

На 56-й минуте Хвича Кварацхелия оформил дубль. Ещё через минуту Усман Дембеле сделал счёт 5:2. На 65-й минуте Деотшанкюль Юпамекано забил третий мяч мюнхенцев. На 69-й минуте Луис Диас положил четвёртый мяч баварцев.

Ставки на победу «ПСЖ» принимались с коэффициентом 2.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2300 рублей. Успех «Баварии» оценивался в 2.88, ничья — 3.93.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.40, на «обе забьют — 1.34», точный счёт 5:4 оценивался коэффициентом 60.0.