«Атлетико» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал».

Ставка: 1-й гол в матче — «Атлетико» за 2.13.

«Я ждал другой полуфинал, но дальше прошла команда Диего Симеоне, и не скажешь, что она сделала это незаслуженно. Я комментировал последний матч «Атлетико» с «Атлетиком» Бильбао: выиграли 3:2, наконец-то прервали серию из четырёх поражений в чемпионате. Но в обороне у мадридцев, конечно, не то чтобы проходной двор, но всё-таки есть определённые изъяны и проблемы.

Наверняка Симеоне это прекрасно понимает и будет выстраивать игру с расчётом на контратаки против «Арсенала». «Арсенал» сам в позиционной обороне действует очень убедительно и знает, как это делать. Подловить «Арсенал» на свободном пространстве — наверняка такой план у Симеоне имеется.

В последней игре, например, не играл Хулиан Альварес. Он получил необходимый отдых и будет свеженьким в этом матче. Играл, но был заменён Антуан Гризманн. Это же точно на «Метрополитано» последняя игра Гризманна в футболке «Атлетико» в Лиге чемпионов. Это тоже придаёт матчу отдельный и дополнительный подтекст.

С «Арсеналом» всё понятно. Он, возможно, пережил небольшой кризис, который был у лондонцев. Были неудовлетворительные результаты, позволили «Сити» сравняться по набранным очкам в турнирной таблице, обойти по дополнительным показателям. «Сити» играл в Кубке Англии в эти выходные, а «Арсенал» помучился с «Ньюкаслом». Смотреть матчи «Арсенала», по-моему, лучшее снотворное. Да и «Атлетико» тоже не сказать чтобы всегда играет очень весёлый и реактивный футбол. Но здесь Лига чемпионов, и потрясающая поддержка мадридскому «Атлетико» будет обеспечена.

Думаю, план Симеоне может быть таким: достаточно быстро, агрессивно начать, забить и потом уже от оборонки сыграть против этого «Арсенала», может, ещё раз на контратаке подловить. Напрашивается «низ» в этой паре, но играть такое не очень хочется. Я рискну и возьму вариант: 1-й гол в матче забьёт «Атлетико». «Атлетико» при Симеоне знает, как агрессивно начинать, знает, как агрессивно давить соперника, знает, на какие болевые точки надо надавить. Если всё у Мадрида получится, то, возможно, ставка на быстрый гол как раз сработает», — приводит слова Генича «РБ Спорт».