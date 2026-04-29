«Атлетико» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 3.5 ЖК за 1.75.

«Вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов. Сомневаюсь, что эти команды могут повторить то, что исполнили «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» во вторник. Такого безумного футбола здесь не будет. Тем более что и у тех, и у других, в общем есть определённые проблемы. У «Атлетико» была длинная неудачная серия, которую они, правда, прервали в последнем матче. «Арсенал» позволил «Манчестер Сити» подобраться к себе вплотную в АПЛ, и теперь под вопросом титул, который казался уже решённым делом. Вообще, играют между собой команды, которые больше всех провели матчей в Лиге чемпионов, при этом ни разу эту Лигу чемпионов не выиграв. Вот такая интересная витрина у этой игры.

Я полагаю, Диего Симеоне, конечно, прекрасно понимает, что шутки уже, так сказать, ушли в сторону, до решающего матча осталось чуть подать рукой. В этой игре будет много борьбы. И мне кажется, что текущее состояние команд может не позволить эту борьбу вести чисто.

Поэтому я, абстрагируясь абсолютно от результата, предложу вам поставить на жёлтые карточки — «тотал больше 3.5 ЖК» с коэффициентом 1.75. Мне кажется, это выглядит просто идеально и здесь самой здравой ставкой является», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».