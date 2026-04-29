«Атлетико» — «Арсенал»: прогноз Дениса Алхазова на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал».

Ставка: 0:0 после первого тайма за 2.40.

«Это противостояние нафантазировать себе гораздо тяжелее. «Атлетико» и «Арсенал» сейчас в довольно низкой эмоциональной точке, хотя «Арсеналу» надо собираться: там гонка с «Сити» в самом разгаре и маячит финал Лиги чемпионов. Есть травмы. Эзе, Тимбер, наверное, восстановятся к этой встрече, но в целом команда сейчас не в лучшей форме. И, как замечательно сказал один из экспертов, кризис «Арсенала» — это когда соперник добирается до Райи.

«Атлетико» проиграл финал Кубка Короля. Мог взять исторический трофей для себя, проводить Гризманна. Ну и сейчас ничего не остаётся, кроме как биться за Лигу чемпионов. Хороший состав уже боевой обкатали в Ла Лиге, не стали пренебрегать.

Думаю, первый тайм на «Метрополитано» получится очень напряжённым. Сейчас самая главная задача в полуфинале Лиги чемпионов — что для «Арсенала», что для «Атлетико» — не допустить ошибок. Не лучшее качество обороны «Атлетико»: 26 пропущенных мячей, восемь пропущенных в Ла Лиге со стандартов и около шести, по-моему, в Лиге чемпионов. Больше пропустил только несчастный «Айнтрахт».

В общем, полнейшая нейтрализация соперника — это главная задача и для «Арсенала» на начало гостевого матча. Все ещё будут долго врастать в эту игру, справляться с давлением. С хорошим таким жирненьким кэфом поставим рискованную ставку на эту встречу, в которой риска будет немного. Точный счёт первого тайма — 0:0 за 2.40. Вряд ли и «Атлетико», и «Арсенал» будут форсировать события», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».