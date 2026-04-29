«Атлетико» — «Арсенал»: ставка Игоря Семшова на полуфинал Лиги чемпионов
Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.33.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В связи с неудачами в последних турах в своих чемпионатах, обе команды значительно осложнили себе задачу. «Арсенал» хоть и до сих пор идёт на первом месте, тем не менее его чемпионство уже под большим вопросом. «Манчестер Сити» отстаёт на три очка при игре в запасе, а при равенстве очков преимущество по личным встречам у «Сити».

«Атлетико» выше, чем на бронзовые медали, не претендует. Сейчас отставание от третьего места составляет пять очков, а до окончания чемпионата остается около пяти туров. Так что победа в Лиге чемпионов откроет командами «новые двери».

Англичане прилетели в Испанию с целью не проиграть. Выиграть, может, и не получится, но ничью увезти из Мадрида они вполне могут. Поставлю на ничью по итогам 90 минут игры», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

