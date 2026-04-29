«Атлетико» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Катрича на игру Лиги чемпионов

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.59.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» подходит к этому полуфиналу в статусе прижатого к стене зверя. Потеря очков в АПЛ и вылет из обоих внутренних Кубков оставили команду Микеля Артеты практически с единственным шансом на спасение сезона — Лига чемпионов. Очное противостояние в октябре подчёркивает колоссальные проблемы «матрасников» против быстрых атак «канониров».

«Атлетико» выжат психологически. Проигрыш в финале Кубка Испании, где они упустили победу в концовке и провалили серию пенальти — это ментальный нокдаун. Команда Симеоне пропускает в каждом матче, у них лишь две победы за полтора месяца. Я жду, что гости забьют первыми и, как обычно, прагматично доведут дело до победы», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

