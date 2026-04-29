«Атлетико» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 29 апреля

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.90.

«Это пара, которая не менее интересная, чем «ПСЖ» — «Бавария». Особенно исходя из того, что «Атлетико» — команда, за которую я, честно говоря, всегда переживаю, особенно в Европе. Это клуб, который уже больше 10 лет пытается выиграть Лигу чемпионов и постоянно где-то останавливается в шаге, им не хватает совсем чуть-чуть. Было время, когда «Реал» регулярно становился для них преградой, и это, конечно, наложило свой отпечаток.

С другой стороны — «Арсенал». Команда, которая ещё не так давно уверенно шла к чемпионству в Англии, и казалось, что они уже не отпустят его. Но сейчас мы видим, что «Сити» догнал, давление выросло, и, если они ещё и здесь оступятся, а потом не возьмут титул, это может стать серьёзным ударом. Такие ситуации сильно бьют по психологии, особенно для команды, которая только выходит на новый уровень.

Поэтому матч будет очень непростым с большим количеством борьбы и эмоций. «Атлетико» в таких играх чувствует себя уверенно, умеет терпеть, ждать и наказывать. «Арсенал» будет стараться играть в свой футбол, контролировать мяч и создавать моменты. Но я всё-таки буду болеть за «Атлетико» и думаю, что они могут дожать. Поставлю на счёт в их пользу, где-то 2:1, потому что в таких матчах решают характер и умение играть на результат», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».