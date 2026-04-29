«Атлетико» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Лиги чемпионов в Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал».

Ставка: гол «Атлетико» в первом тайме за 2.30.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
«Первый матч пройдёт в Испании на стадионе «Атлетико», где команда Диего Симеоне традиционно крайне сильна. Лишь в прошлом раунде прервалась их домашняя серия поражением от «Барселоны», но даже тогда мадридцы сумели пройти дальше. Сейчас для «Атлетико» всё внимание сосредоточено на Лиге чемпионов: Кубок уже проигран, в чемпионате догнать лидеров практически нереально, а вот здесь есть шанс на большой результат.

«Арсенал» считается одним из фаворитов турнира, но команда сейчас не в оптимальной форме. Плотный график, напряжённая борьба с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, эмоциональные нагрузки — всё это может сказаться. При этом «Арсенал» умеет играть прагматично и сушить темп, если того требует ситуация, и это как раз тот сценарий, который «Атлетико» важно не допустить.

Поэтому логично ожидать от хозяев активного и интенсивного начала. Поддержка трибун, домашнее поле и стиль Симеоне подталкивают к тому, чтобы сразу задавить соперника. Вспоминается матч с «Барселоной», где «Атлетико» решил многое уже в первом тайме. Есть ощущение, что и здесь ставка будет сделана на быстрый гол.

Исходя из этого, интересный вариант — гол «Атлетико» в первом тайме. «Арсенал» хорош в обороне, но давление на старте может сыграть ключевую роль, и вероятность того, что хозяева откроют счёт до перерыва, выглядит достаточно высокой», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Атлетико» — «Арсенал» в Лиге чемпионов и Роналду против гриппа
«Атлетико» — «Арсенал» в Лиге чемпионов и Роналду против гриппа
