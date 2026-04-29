«Атлетико» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.90.

«Арсенал» — команда, которая ещё не знает поражений в этой Лиге чемпионов и теперь едет в Мадрид. А что такое «Атлетико»? Это команда, которая умеет сушить матчи, умеет, так сказать, сыграть «автобусом». Думаю, с «Арсеналом» они как раз так и будут действовать. При этом не думаю, что «Арсенал» сам побежит вперёд забивать, потому что все понимают: против «Атлетико» в Мадриде это чревато.

Здесь, скорее всего, будет такая засушенная игра, без большого количества моментов и голов. Но преимущество «Атлетико» в том, что они играют дома. Плюс это команда, которая умеет наказывать соперников, любящих атаковать и много забивать. Та же «Барселона» с этим сталкивалась: «Атлетико» может закрыться, поставить «автобус», а потом – быстро выбежать и забить.

Мне кажется, здесь может произойти что-то похожее. Много забитых мячей я не жду, потому что это первый полуфинальный матч и никто не будет раскрываться с первых минут. Но «Атлетико» в любом случае надо забивать, потому что ответная игра будет в Лондоне. Думаю, дома они «Арсеналу» свой гол забьют. А вот пропустят ли — большой вопрос. «Атлетико» настолько умеет играть в обороне, что я бы сказал: в этой встрече они могут не пропустить.

«Арсеналу» в Мадриде точно не будет легко: полный стадион, давление, концентрация у «Атлетико» будет на 110%. Это команда, которая с любым соперником — будь то «Арсенал», «Бавария» или «Барселона» — умеет играть по ситуации: может и первым номером сыграть, и засушить матч. Поэтому здесь жду именно такого сценария. Думаю, «Атлетико» минимально переиграет «Арсенал», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».