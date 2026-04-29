Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Металлург»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 4.10.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как только «Металлург» включил запредельные скорости и прибавил к ним силовую агрессию, сразу стало видно, что фаворит полуфинала – именно «сталевары». У команды Разина серьёзное преимущество в мастерстве и в эффективности атакующей игры. Противостоять стилю «Магнитки» казанцам трудно.

Фаворит третьего матча – гости. «Ак Барс» вряд ли придумает что-то новое, вернувшись на родной лёд. Есть большие сомнения и в надёжности вратарской бригады. Набоков выглядит сильнее любого голкипера татарстанцев. У «Металлурга» точно хватит сил как минимум на один идеальный с точки зрения движения и самоотдачи матч. Берём победу «сталеваров» с тоталом больше 5 шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android