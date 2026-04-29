«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Металлург».

Ставка: ТБ 5 за 1.99.

«То, как преобразился «Металлург» во втором матче полуфинальной серии с «Ак Барсом» после поражения в первом, стало откровением. Когда ещё можно было бы увидеть, как Владимир Ткачёв дважды за смену делает силовой приём? Причём не формальный, ради статистики, а реально едет раскалывать куда более габаритного Илью Карпухина.

Было заметно, что тренерский штаб Андрея Разина проделал большую работу — причём как тактическую, так и с точки зрения моральной подготовки. Специалист не стал душить команду или как-то срываться на ней, а грамотно подредактировал то, что не работало. Магнитогорцы забрали у соперника владение шайбой, оставив «Ак Барсу» шансы только на контратаках. Но классная игра вратаря Ильи Набокова позволила не пропустить первыми, а только наращивать преимущество.

Кто бы мог подумать, что козырем «Магнитки» в атаке станет игра на пятаке! Однако именно благодаря ей магнитогорцы забросили первые три шайбы в серии. При этом «Металлург» сознательно не идёт на провокации, которые обычно с удовольствием используют в плей-офф все команды. Ничего предосудительного в них нет, однако в «Магнитке» это не просто игровая философия — даже хоккеисты подобраны таким образом, что и ждать «залезаний под кожу» просто не от кого. В первых двух встречах серии заброшено 13 шайб, вот и в третьем матче жду результативной игры», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».