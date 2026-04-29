«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на матч полуфинала Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Металлург».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.74.

«Серия переезжает в Казань при 1-1 — и это максимально логично. Первый матч забрал «Ак Барс», причём сделал это очень уверенно: быстро навалились, забрали первый период и дальше держали ситуацию под контролем. Но во второй игре «Металлург» ответил ровно в тот момент, когда было жизненно необходимо. Разин перестроил команду, дал те скорости, в которых «Магнитке» комфортно, и уже по ходу матча заставил Казань подстраиваться. Не случайно сам Разин после победы сказал, что это была совсем другая игра.

При этом счёт 4:2 не должен обманывать. Матч был плотнее, чем выглядит по табло. «Металлург» здорово начал, быстро забил в большинстве, затем добавил ещё два гола во втором периоде — и казалось, что всё под контролем. Но дальше включился тот самый плей-оффный «Ак Барс»: при 0:3 они не развалились, нашли свои шайбы, и в третьем периоде реально были близки к тому, чтобы сделать 3:3. Гатиятулин это ровно так и сформулировал: «В третьем периоде была инициатива, создали моменты, но чуть-чуть не хватило реализации… надо было в завершении сыграть агрессивнее, наглее». То есть Казань сама понимает: игра не была провальной, проблема — в деталях и в том, что допустили ошибок больше соперника.

Очень важная линия — вратарь. Набоков, по сути, дал «Металлургу» возможность превратить хорошую игру в победу: вытащил несколько ключевых моментов и выстоял в концовке, когда у «Ак Барса» были реальные шансы дожать. Но теперь матч в Казани, и там «Ак Барс» почти всегда добавляет именно по качеству атак: больше трафика, пятака и вторых шайб.

Жду, что игра станет ещё более нервной и живой по голевым шансам. «Ак Барс» дома будет пытаться забрать старт и навязать силовой, тяжёлый темп, а «Металлург» всё равно принесёт скорость и контратаки — это их главный козырь. После 1-1 обе команды понимают цену третьей игры: здесь легко представить сценарий 2-2 и дальше «как карта ляжет», а значит, пять шайб матч способен набрать», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».