Названы шансы «Локомотива» сравнять счёт в серии с «Авангардом»

30 апреля состоится четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив». Игра пройдёт в Омске, стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. После трёх встреч счёт в серии 2-1 в пользу омичей.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Авангард». Сделать ставку на победу омичей в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.65.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма идёт за 2.10, итоговый успех «Авангарда» доступен за 1.80.

