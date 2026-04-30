«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.55.

«На турнирную таблицу чемпионата Англии в этом матче, наверное, сильно смотреть не надо. Понятно, что «Астон Вилла» там выше и смотрится предпочтительнее, а «Ноттингем Форест» находится ближе к нижней части таблицы. Но это уже другой турнир. «Ноттингем» так далеко зашёл в Лиге Европы, обыграл «Порту» в четвертьфинале, и это говорит о том, что команда сейчас выглядит хорошо.

Это английская команда, которая бьётся со всеми, независимо от того, кто где находится в таблице. Тем более «Ноттингем Форест» любит атаковать и забивать: «Сандерленду» пять загрузили, «Бёрнли» — четыре. Плюс это домашняя команда, а первый матч они проводят у себя. Конечно, легко не будет, потому что «Астон Вилла» — крепкая команда и в Лиге Европы тоже очень хорошо выступает. Но я думаю, что здесь многое будет решаться уже во втором матче.

Если честно, из-за того, что «Ноттингем Форест» играет дома, я бы поставил на их победу. Минимальную — где-то 1:0. Если «Астон Вилла» проиграет с таким счётом, это ещё ни о чём не будет говорить, потому что ответная игра у них дома. В чемпионате они, может быть, играли бы смелее и пошли вперёд, но здесь противостояние из двух матчей, поэтому «Вилла», скорее всего, будет действовать аккуратно и не побежит сломя голову. А «Ноттингему» как раз надо понимать, что вторая игра будет на выезде. Значит, дома нужно забивать, идти вперёд, прессинговать, использовать стандарты — они могут многое решить.

Думаю, один мяч «Ноттингем Форест» забьёт и доведёт матч до победы. При этом не верю, что «Астон Вилла» здесь пропустит два-три, потому что команда крепкая, тем более с Эмери, который умеет играть такие двухматчевые противостояния. Всё будет решаться во втором матче, но первую игру «Ноттингем», на мой взгляд, может забрать», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».