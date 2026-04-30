«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз Семёна Зигаева на полуфинал Лиги Европы

Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.35.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ноттингем Форест» в Лиге Европы финишировал в группе на 13-м месте и отправился в первый раунд плей-офф, где соперником стал турецкий «Фенербахче». Первый матч в Стамбуле для гостей сложился здорово, они в разы больше атаковали, и, как следствие, забили трижды, одержав разгромную победу. Дома «Ноттингем Форест» проиграл, но минимально, поэтому прошёл дальше. В 1/8 финала англичане играли с «Мидтьюлланном». Поражение дома, победа в гостях, и судьба путёвки в четвертьфинал решалась в серии пенальти. Англичане пробили лучше и прошли дальше. В прошлом раунде «Ноттингем Форест» играл против «Порту», ничья в гостях и победа дома, а вместе с ней выход в полуфинал.

«Астон Вилла» финишировала на втором месте в групповом этапе Лиги Европы, да и то «Лион» оказался выше лишь по дополнительным показателям. Этого результата хватило команде из Бирмингема, чтобы выйти напрямую в 1/8 финала турнира, а соперником стал «Лилль». «Астон Вилла» одержала победы и дома, и в гостях, что позволило ей выйти в четвертьфинал и там сыграть против «Болоньи». Первый матч прошёл в Италии, хозяева были не хуже, но уступили 1:3, а в Англии бирмингемцы без особых проблем добили своего соперника, отправив в его ворота ещё четыре безответных мяча, выйдя уже в полуфинал турнира.

«Астон Вилла» — главный фаворит турнира, но оно и неудивительно, ведь год назад команда Унаи Эмери была в паре шагов от выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Сейчас турнир рангом ниже, и старые знакомые недавно играли между собой в АПЛ и завершили матч вничью. Но в начале года в Бирмингеме сильнее была именно «Астон Вилла». Поэтому прямо сейчас задача «Ноттингем Форест» — зацепиться на своём поле. Так что жду много голов в этой игре», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

