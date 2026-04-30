«Брага» — «Фрайбург»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги Европы в Португалии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Брага» — «Фрайбург».

Ставка: ТМ 23.5 удара в створ за 1.64.

«В предыдущем раунде и те, и другие выбили испанские команды: «Брага», для многих неожиданно, прошла «Бетис», а «Фрайбург» просто вынес «Сельту», забив ей по три мяча в каждом из двух матчей. Но после этого у немецкой команды случились куда более неприятные события: сначала вылет из Кубка в игре со «Штутгартом», а затем разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» в чемпионате. На этом фоне — первый полуфинал с «Брагой», которой придётся немного перекраивать состав. В частности, из-за дисквалификации выбыл Габриэл, футболист, который может играть на разных позициях, но в последнее время выходил в тройке центральных защитников. Значит, эту тройку тренерскому штабу придётся менять, хотя не думаю, что это кардинально повлияет на ход игры.

А вот что точно скажется, так это ответственность. Стадия уже очень серьёзная: в случае успеха команда выходит в финал, а там до трофея остаётся один шаг. На кону престиж, статус, деньги, трофей и путёвка в Лигу чемпионов. Ни «Брага», ни «Фрайбург», несмотря на борьбу за еврокубковые места во внутренних чемпионатах, вряд ли попадут в Лигу чемпионов через чемпионаты Португалии и Германии. Поэтому Лига Европы — их главный шанс. В такой ситуации уже не до шуток: команды будут осторожничать и играть максимально строго.

И здесь важно обратить внимание на «Брагу» как на очень вязкую команду. В её матчах обычно крайне скромное количество ударов по воротам. Последние три игры в чемпионате — 16, 15 и 13 ударов на двоих. Два матча с «Бетисом» — 17 и 18. С «Ференцварошем» на предыдущей стадии — 14 и 20. У «Фрайбурга» показатели обычно богаче, но в первых матчах плей-офф команда тоже умеет осторожничать: с «Сельтой» в первой игре было всего 17 ударов, а больше стало уже в ответной встрече, когда испанцам нужно было рисковать после 0:3.

Поэтому я жду аккуратный матч, в котором команды не будут раскрываться. Логичный вариант — тотал меньше по ударам. Можно брать классическую отметку 22.5, но мне больше нравится вариант с небольшой подстраховкой — тотал меньше 23.5 удара. Для такого полуфинала и с учётом стиля «Браги» это выглядит наиболее оптимально», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».