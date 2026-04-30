«Брага» — «Фрайбург»: прогноз Семёна Зигаева на полуфинальную игру Лиги Европы
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Брага» — «Фрайбург».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.50.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Не начался
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брага» здорово провела групповой этап Лиги Европы и с 17 очками финишировала на шестой строчке, получив прямую путёвку в 1/8 финала турнира. Первым соперником в плей-офф португальской команды стал «Ференцварош», который в Венгрии смог добыть победу 2:0 и перед ответной встречей был фаворитом в противостоянии. Но уже в первом тайме домашнего матча «Брага» вышла вперёд по сумме двух встреч, а после перерыва поставила точку. В четвертьфинале португальцев ждал «Бетис», и дома команда Карлоса Висенса сыграла вничью 1:1. Ответная встреча прошла в Испании, и хозяева вели 2:0, но «Брага» вновь показала характер, перевернула матч, одержала победу 4:2 и прошла дальше.

«Фрайбург» тоже здорово провёл групповой этап, он финишировал аккурат за своим ближайшим соперником, уступив ему лишь по дополнительным показателям, но также сразу выйдя в 1/8 финала турнира. Там немцев ждал «Генк». Дома бельгийцы смогли одержать трудовую победу 1:0, но в Германии «Фрайбург» разнёс своего соперника в пух и прах, пройдя в следующий раунд. Там немецкую команду ждала «Сельта», и, казалось, противостояние в 1/4 финала будет непростым для обеих команд, но на деле всё вышло иначе. Уже в первой встрече «Фрайбург» дома разгромил своего соперника, а неделю спустя одержал ещё и гостевую победу, пройдя дальше.

Первый матч пройдёт в Португалии, а значит, хозяевам надо сделать какой-то задел, ведь в Германии вряд ли будет проще, чем в Испании против «Бетиса». «Фрайбург» в гостях редко смотрится неплохо, но в минувшие выходные он проиграл 0:4 в Дортмунде, а в два матча подряд без голов у немцев я не верю», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

