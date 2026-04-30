«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина

«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.85.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
«После двух матчей в Ярославле царила уверенность в том, что «Авангард» может и быстро расправиться с соперником. Однако «Локомотив» не зря попадает в полуфинал Кубка Гагарина третий сезон подряд: у этой команды появился необходимый ген для борьбы в матчах на вылет, который позволяет включать дополнительные силы в нужный момент.

Ярославль был плох дома, но в Омске во втором периоде «Локомотив» проснулся и будто бронепоезд пронёсся мимо «Авангарда», не оставив ему и шанса вернуться в третий матч. И это при счёте 0:2 по ходу встречи, которая могла предопределить исход всей серии. Однако к четвёртому матчу мы подходим со счётом 2-1 в пользу «Авангарда». Ги Буше и его коллектив ещё обладают преимуществом в количестве побед, однако есть ли то самое преимущество уже в психологическом плане? Кажется, что нет.

«Локомотив» способен окончательно переломить ход по началу неудачно складывавшейся серии. «Авангард», безусловно, может зарядиться энергией своих родных трибун и поражением в прошлой встрече, но в четвёртом матче серии между Омском и Ярославлем прогнозирую победу гостей. «Локомотив» поедет домой при счёте 2-2 в серии. А в Ярославле всё может начаться заново, но уже в условном противостоянии до двух побед», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

