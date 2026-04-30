«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в Лиге чемпионов. Зашёл коэффициент 7.50

«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий лондонской команды Виктор Дьёкереш на 44-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме на 56-й минуте форвард хозяев поля Хулиан Альварес сравнял счёт ударом с 11-метровой отметки.

Ставки на мирный исход принимались с коэффициентом 3.33: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3330 рублей. Победа «Атлетико» шла за 2.93, победа «Арсенала» — за 2.53.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.81, на «обе забьют» — 1.88. Ставки на точный счёт 1:1 принимались с коэффициентом 7.50.