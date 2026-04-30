«Шахтёр» — «Кристал Пэлас»: прогноз Алексея Андронова на полуфинал Лиги конференций

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Шахтёр» — «Кристал Пэлас».

Ставка: «Шахтёр» не проиграет за 1.82.

«Полуфинальный матч в Лиге конференций. Понятное дело, что «Шахтёр» играет в другой стране, в Польше, поэтому это весьма условный домашний матч. Но мне кажется, что опыт и амбиции главного тренера Турана, а также желание бразильских легионеров максимально себя разрекламировать могут сыграть большую роль.

«Кристал Пэлас», напомню, был переведён в Лигу конференций из Лиги Европы по правилу УЕФА из-за совпадения владельцев у клубов. Они были очень этим недовольны, дико протестовали в конце лета. Но теперь уж нечего делать. Теперь до финала один шаг.

Мне кажется, что «Кристал Пэлас» будет осторожно играть в этом матче. Скорее всего, они сделают ставку на домашнюю игру, на заполненный стадион.

Для меня непонятно, почему такой высокий коэффициент на «Шахтёр». Думаю, надо ставить как раз на «Шахтёр» не проиграет» с коэффициентом 1.82. Класса и опыта у этой команды достаточно, чтобы хотя бы сыграть вничью. Уж проигрывать на нейтральном поле накануне визита в Англию точно не должно быть в их планах», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».