«Брага» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы 30 апреля

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Брага» — «Фрайбург».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Полуфинал Лиги Европы. Очень любопытный матч для меня. «Фрайбург» никогда на такие высоты не забирался, а сейчас он действительно стоит на пороге абсолютно исторического для себя достижения. Выход в финал еврокубка — это вау! Вообще что-то, что сложно было себе вообразить недавно.

«Брага», кстати говоря, играла 15 лет назад в финале, поэтому она как бы чуть более опытна. Плюс команда входит в такую большую португальскую пятёрку.

У португальцев очень опытная команда, но в последнем матче они проиграли, в общем-то, простенькой «Санта-Кларе». Тем не менее, скорее всего, это просто местечковое расставление приоритетов.

«Фрайбург», кстати, тоже неудачно выступил в последних играх — уступили «Штутгарту» в Кубке Германии, проиграли с грохотом ещё и «Боруссии» в чемпионате.

Однако «Фрайбург» умеет разделять турниры. Уверен, прямо сейчас в коллективе понимают, что такого шанса может не быть при жизни этих игроков. Карты выложены на стол, нужно сейчас бороться.

Мне кажется, хорошая ставка для этого матча — «обе забьют» с коэффициентом 1.8. Зная «Фрайбург», сомневаюсь, что он поедет «автобусы» парковать и пытаться 0:0 сыграть», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».