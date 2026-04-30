Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Брага» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы 30 апреля

Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Брага» — «Фрайбург».

Ставка: обе забьют за 1.80.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Не начался
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Полуфинал Лиги Европы. Очень любопытный матч для меня. «Фрайбург» никогда на такие высоты не забирался, а сейчас он действительно стоит на пороге абсолютно исторического для себя достижения. Выход в финал еврокубка — это вау! Вообще что-то, что сложно было себе вообразить недавно.

«Брага», кстати говоря, играла 15 лет назад в финале, поэтому она как бы чуть более опытна. Плюс команда входит в такую большую португальскую пятёрку.

У португальцев очень опытная команда, но в последнем матче они проиграли, в общем-то, простенькой «Санта-Кларе». Тем не менее, скорее всего, это просто местечковое расставление приоритетов.

«Фрайбург», кстати, тоже неудачно выступил в последних играх — уступили «Штутгарту» в Кубке Германии, проиграли с грохотом ещё и «Боруссии» в чемпионате.

Однако «Фрайбург» умеет разделять турниры. Уверен, прямо сейчас в коллективе понимают, что такого шанса может не быть при жизни этих игроков. Карты выложены на стол, нужно сейчас бороться.

Мне кажется, хорошая ставка для этого матча — «обе забьют» с коэффициентом 1.8. Зная «Фрайбург», сомневаюсь, что он поедет «автобусы» парковать и пытаться 0:0 сыграть», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android