«Райо Вальекано» — «Страсбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги конференций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Страсбург».

Cтавка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.46.

«Райо Вальекано» неплохо провёл групповой этап Лиги конференций, по итогам шести матчей мадридцы набрали 13 очков и с пятой строчки вышли напрямую в 1/8 финала турнира. Там соперником испанцев стал турецкий «Самсунспор». «Райо Вальекано» одержал победу в гостях (3:1), проиграл минимально дома и вышел в четвертьфинал. Там испанцы встретились с АЕКом и легко разгромили греков в Мадриде. Казалось, что вопрос с выходом в полуфинал решён. На деле же команда Марко Николича уже к 51-й минуте ответного матча сравняла счёт в противостоянии. «Райо Вальекано» смог собраться и забить один мяч, который решил судьбу противостояния.

«Страсбург» стал победителем группового этапа Лиги конференций, поэтому французская команда вышла напрямую в 1/8 финала турнира. Там соперником стала хорватская «Риека». 2:1 в гостях и ничья дома — этого хватило «Страсбургу» для выхода в четвертьфинал турнира. Там французов ждал «Майнц», который по ходу сезона возглавил Урс Фишер и добавил уверенности команде. В Германии хозяева добились победы (2:0), казалось, они почти выполнили задачу, но в ответном матче во Франции «Страсбург» уже к перерыву сравнял счёт в противостоянии, а во втором тайме забил ещё дважды и вышел в полуфинал.

Первый матч между «Райо Вальекано» и «Страсбургом» пройдёт в Испании. Это, с одной стороны, даёт преимущество хозяевам, но с мадридцами это далеко не всегда так. Обе команды совершили чудеса в минувшие выходные. Испанцы сыграли вничью, уступая в два мяча, а французы и вовсе вырвали победу, хотя к 90-й минуте проигрывали. Поэтому и «Райо Вальекано», и «Страсбург» подойдут к матчу в отличном настроении, надеюсь, и покажут нам яркий футбол», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».