ХК ЦСКА и OLIMPBET наградили лучших хоккеистов сезона

Сегодня на льду ЦСКА прошла церемония вручения индивидуальных наград от партнёра клуба, компании OLIMPBET. На площадке собрались хоккеисты и тренерский штаб команды, каждое объявление сопровождалось поддержкой партнёров по команде.

Всего было вручено семь индивидуальных наград, каждая отметила вклад игроков в яркий хоккейный сезон.

Награду в номинации «Надёжный тыл» получил вратарь Дмитрий Гамзин, который не раз становился ключевой фигурой в матчах. Открытием сезона стал Иван Патрихаев, уверенная игра и прогресс по ходу чемпионата сделали его одним из главных открытий команды. Лучшим бомбардиром стал Прохор Полтапов, продемонстрировавший стабильную результативность.

Ещё в четырёх номинациях победителей определяли болельщики – голосование проходило на страницах клуба и OLIMPBET в социальных сетях.

Самым ценным игроком сезона по мнению болельщиков стал Дмитрий Гамзин, лучшим нападающим был выбран Прохор Полтапов, лучшим защитником признан Никита Охотюк. А автором лучшего гола сезона стал Дмитрий Бучельников, его шайба в матче со СКА 25 марта – один из самых ярких эпизодов.

Награды хоккеистам вручил директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев. Он поблагодарил команду за яркий сезон и отметил, что для компании важно не только поддерживать клуб, но и вовлекать болельщиков. По его словам, OLIMPBET планирует сделать доброй традицией проведение таких открытых и прозрачных голосований, чтобы именно болельщики выбирали лучших игроков сезона.

Церемония получилась тёплой и искренней, с живыми эмоциями, шутками и поддержкой внутри команды.

