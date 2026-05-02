Стали известны шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита»

2 мая состоится матч 28-го тура Мир РПЛ ЦСКА — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.90, а победа ЦСКА оценивается коэффициентом 4.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Победа «Зенита» всухую идёт за 3.20, победа ЦСКА всухую — за 7.60.