Стали известны шансы «Металлурга» сравнять счёт в серии с «Ак Барсом»

Стали известны шансы «Металлурга» сравнять счёт в серии с «Ак Барсом»
1 мая состоится четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Металлург». Игра пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 15:00 мск.

После трёх встреч впереди казанцы — 2-1.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Ак Барс». Сделать ставку на победу казанцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.35. Победа «Металлурга» оценивается коэффициентом 2.65. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики не ждут закрытого хоккея. Тотал больше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.08.

Победа «Ак Барса» с учётом овертайма идёт за 1.83, итоговый успех «Металлурга» доступен за 2.02.

