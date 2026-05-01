«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«28-й тур РПЛ откроется матчем в Самаре между «Крыльями» и московским «Спартаком». Я абсолютно согласен с теми, кто говорит, что «Спартак» — одна из лучших команд по содержанию и качеству игры этой весной. И действительно, при Карседо «Спартак» показывает лёгкий, разнообразный, весёлый футбол. Одна большая проблема для нынешнего «Спартака» — это отсутствие забитых мячей у нападающих: они совсем молчат. Угальде не забивал с октября, Ливай Гарсия в состав не попадает, в последний раз забил ещё в Оренбурге несколько недель назад. В общем, с нападением, именно с форвардом-страйкером, у «Спартака» проблемы есть, в остальном проблем практически нет. Карседо нашёл хорошее сочетание в середине с Литвиновым и Умяровым, он пробует разных футболистов на несвойственных для них позициях. Например, Жедсона испанец перекидывает то на один фланг, то на другой. В общем, лихо смотрится «Спартак» в атакующей игре, но при этом в обороне всё равно изъянов предостаточно, и соперники забивают «Спартаку» достаточно часто.

Учитывая, что «Крылья» воодушевлены сейчас победой над «Локомотивом» в предыдущем туре, неплохо смотрится вернувшийся в состав Рахманович, достойно выглядит Витюгов, также вернувшийся в состав, Олейников в полном порядке, забивающий в трёх матчах кряду, забить Самара способна. Мне кажется, игра в Самаре должна получиться весёлой и результативной. С одной стороны, победа «Спартака» вроде напрашивается, но с другой — «Крылья» сейчас команда очень неуступчивая и боевая. Мой прогноз на эту встречу — «обе забьют» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».