«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Павла Яковлева на матч РПЛ в Самаре

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.80.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обе команды находятся в потрясающей форме. «Крылья Советов» продолжают бороться за то, чтобы остаться в РПЛ, избежать зоны стыков. В прошлом туре команда обыграла «Локомотив», думаю, что теперь самарцы захотят обыграть ещё один не менее именитый клуб.

«Спартак» проводит потрясающую часть сезона, при Карседо команда играет очень здорово и интересно, борется за попадание в тройку.

Первый прогноз – обе забьют. В последних шести матчах «Крылья Советов» забивают, здорово выглядят в атаке. «Спартак» тоже хорош в атаке, но в обороне есть проблемы.

Второй прогноз – индивидуальный тотал больше 3.5 удара в створ от «Крыльев Советов». В матче с «Локомотивом» было 7 ударов в створ, с «Сочи» – 5, с «Ахматом» – 6, с ЦСКА – 5, с «Зенитом» – 5.

Жду результативный матч с обилием голевых моментов», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

